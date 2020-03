Apteegid korraldasid müügitöö ümber

Paide Euroapteegi klienditeenindaja Pille Haljand ütles, et esmalt paigaldati nii kassa kui ka retseptuurileti ette pleksiklaasist kaitse, mis loob apteekritele ja ka ostjatele turvatunde, et suhtlemisel ei jõua ükski piisk teise inimeseni. «Riiulid paigutame ümber nii, et ostjad ei pääseks enam ise kaupu katsuma, vaid neid toob küsimise peale klienditeenindaja,» lisas ta.

Haljand sõnas, et päris käeulatusest välja nad kõiki kaupu siiski tõsta ei saa, kuid paigutavad käsimüügiravimid ringi nii, et haardeulatusse jäävad kõige levinumad tooted, mida võe­takse riiulilt kindla ostusooviga ega panda sinna enam tagasi.

Haljandi kaastöötaja farmatseut Signe Põliste ütles, et inimesed on võtnud ümberkorraldused vastu rahumeelselt. «Mitte keegi ei nurisenud, pigem saime kiita. Eriti meeldis ostjatele turvaklaas, mis tõesti annab kindlustunde, et omavahel suheldes tahtmatult nakkust ei levitata,» lausus ta.

Põliste ütlust mööda tekitasid nad retseptuurini väikese koridori ja käsimüügiravimite kassa on niikuinii kohe ukse juures. «Oleme märganud ka seda, et apteeki tulles hoiavad inimesed ise üksteisest viisakalt eemale,» lausus ta. «Meil on tõesti väga mõistvad ja toredad kliendid ning tundub, et inimesed on praeguses olukorras nõus kõigega, mis vähegi aitaks koroonaviiruse levikule piiri panna.»

Paide Maximas asuva Benu apteegi proviisor Kadi Luik ütles, et nad tõmbasid ligipääsu takistavad lindid riiulitele ette teisipäeva lõunast. Nii moodustus uksest letini koridor. «Ostjad ei saa nüüd enam riiulitel kaupa katsuda. Kui midagi vajatakse, läheb apteegi töötaja ja toob soovitud toote,» selgitas ta.

Luik märkis, et apteekide töötajad peavad küll rohkem edasi-tagasi käima, kuid küllap sellega harjub. Liikumine pole ju kunagi kellelegi halba teinud. «Kuuldavasti tulevad meile leti ette peagi klaasid, et ka suhtlemine oleks ohutu,» lisas ta.

Letiteenindusele lähevad osaliselt või täielikult üle ka Paide Südameapteegid. Vee tänava apteegis on kogu aeg olnud leti­teenindus.

Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige proviisor Timo Danilov ütles, et saaliteeninduse peatamise eesmärk on tagada apteegiteenuse kättesaadavus ja apteegitöötajate kaitse. «Apteegipidajad loovad liikumistsooni, et vältida piisknakkuse levimist ravimikarpidel avatud müügisaaliga apteekides,» sõnas ta.

Danilovi ütlust mööda peaks asi välja nägema nii, et turvalindiga on tehtud liikumiskoridor sissepääsust kassani. Ülejäänud saalist saab küll kaupa osta, aga apteeker toob selle ostjale ise, sest ostja apteegis ringi liikuda ei tohi. «Peale selle paigaldatakse kassade juurde kaitseklaasid, et täiendavalt minimeerida apteegitöötajate haigestumise riski. Sellised muudatused tehakse valdavas osas apteekides,» lausus ta.

Danilovi ütlust mööda on apteegiteenuse tagamine nii erandlikus olukorras kriitilise tähtsusega. «Loodetavasti apteegi külastajad mõistavad, et ümberkorraldus on nende enda huvides,» sõnas ta.

Ravimeid on ladudes Danilovi kinnitusel piisavalt ja nende arutu kokkuost pole mõistlik. «Praegu ei ole küsimus selles, kuidas võimalikult paljusid inimesi korraga teenindada, vaid selles, et kõik need, kellel on tõesti ravimit vaja, saaksid selle kätte viirusega kokku puutumata,» lausus ta.