Suri taasiseseisvusaja esimene Järva maavanem Arvo Sarapuu

«Elus on olnud häid ja halbu päevi, kõige halvematel päevadel arutasime Kerstiga, et äkki peaks pealinna kolima. Kaduda suurde linna, kus sind keegi ei näe ega tunne,» ütles ta. «Siis hakkasime mõtlema, et oleme ikkagi lapsest saadik Järvamaal olnud. Kõrvuti siinsete inimestega on elu olnud vahva. Lapsed ütlesid kohe, et mis jama me ajame. See on nende kodu ja nemad ei lähe kuhugi.»