Albus tegutseva Jäägri Villa omanik Valeri Homin ütles, et häving on tohutu. «Meil oli lähiajaks maja täis broneeritud. Üritused, seminarid ja tähtpäevad. Tõotas tulla hea kevad,» lausus ta.

Homin märkis, et kui eriolukord välja kuulutati, öeldi järgmisel päeval kahe tunniga viis broneeringut üles. «Riburada kadusid ka kõik teised. Nüüd haigutab kalendris tühjus,» sõnas ta.

Sellest tulenevalt pani Homin nädala algul Jäägri Villa kinni. «Tassisime külmikud tühjaks ja konserveerisime tühjaks jäänud maja,» täpsustas ta. «Töötajad olid sunnitud koju jääma, sest mul pole neile lihtsalt tööd pakkuda.»

Homin ütles, et tema nišš majutusasutusena on just rahvarohked üritused, mis korraldatakse mõnikord ka koos ööbimisega, kuid just sellised asjad on nüüd keelatud. «Üksikute inimeste ja jahituristide külastustest meie ettevõte ära ei elaks. Ja eks jahiturism kahanes koos seakatkuga peaaegu olematuks ja moodustas meie käibest üliväikse osa,» lausus ta.

Kuna terve villa jääb kasutult seisma, pakkus Homin seda Järva vallale karantiinikeskuseks. «Seda muidugi juhul, kui haiguspuhang peaks muutuma nii suureks, et inimesi tuleb hakata kuhugi ümber paigutama,» selgitas ta. «Minul pole vahet. Maja on niikuinii tühi. Las olla siis vähemalt kellelgi sellest kasu.»

Homin on ettevõtjana täiesti nõutu. «Ma ei tea, kuidas sellest olukorrast välja rabelen. Loodan, et riik ikka päästab palgata jäävad töötajad ja ulatab abikäe ka sellistele väikeettevõtjatele nagu mina,» lausus ta.

Vähe sellest, et töötajad jäävad tööta, nullsissetuleku juures ei saa ettevõte maksta laene ega riigimakse. See kõik kokku on Homini hinnangul tõeline kaos.

Samasugune majanduskrahh tabas ka Paides odava hinnaklassiga B&B hostelit pidavat Aiki Faltist. «Maja jooksis korrapealt tühjaks. Juba eelmisel nädalavahetusel jäid ära Paide muusika- ja teatrimajas Koolitantsu üritused, mis oleks ööbijaid majja toonud, ning ka edaspidi kavandatud üritustel osalejad ütlesid kõik toad üles. Järgmised kaks kuud vaatab mulle broneeringutest vastu tühjus,» selgitas ta.

Kui muidu oli osa tubadest täidetud lihtsate töömeestega, siis nemadki lahkusid, sest kaubad seisavad piiridel kinni ja kavandatud töid ei saa teha.

Külastajate põua tõttu pidid koju jääma ka kaks maja töötajat ja kolm inimest, kellelt ta teenust ostis. Ka hosteli juures tegutseva kohviku Tass Kohvi pidi Faltis sulgema, sest inimesed ei käi praegu lihtsalt väljas söömas. «Kogu mu maja sissetulek on hetkel ümmargune null,» märkis ta.

Ettevõtjana ennast sellisest olukorrast leida on Faltisele tõeliselt ehmatav. «Ma ei tea, mida edasi teha ja kas riik leiab olukorrale lahendusi. Kui leiab, kas siis abi päriselt ikka väikeettevõtja­teni jõuab,» lausus ta.