Matk kevadesse meelitas kodudest välja sadu inimesi

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko selgitas, et kui eelmisel aastal liiguti mööda linna piiri, siis tänavu viis matkatee kauni kodu tiitliga pärjatud majade juurde. «Kaardile oli märgitud 14 kontrollpunkti ja igas punktis oli võimalik eest leida üks täht,» täpsustas ta.

Segamini paisatud tähtedest tuli matka lõppedes kokku panna tunnuslause, mis oli «Liigu terviseks!». Kahel korral arvati, et tunnuslause võiks olla ka «Tegevus kriisi ajal», mis polnud Gritšenko meelest sugugi vale ja näitas matkajate leidlikkust.

Gritšenko selgitas, et need matkajad, kes ei käinud läbi kõiki punkte, saatsid talle läbitud punktide tähed. «Saatsin neile siis vastu puudu jäänud tähed, et tunnuslause saaks ikkagi kokku pandud,» ütles ta.