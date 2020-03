Kurgilaadungid jõuavad tarbijani pakiautomaadi abil

Järva vallas Imavere lähedal Eistvere külas kasvuhoonetes varajast kurki kasvatav Kuido Paimla kinnitas, et esimene saak on tõepoolest korjatud ja müügi­valmis on nii lühikest kui ka pikka sorti kurke, aga osta on ka rohelist sibulat.

Kui tavaolukorras oleksid värske kraami ihalejad tõenäoliselt ise aiandisse kohale sõitnud ja ostu ära teinud, siis vastavalt praegu riigis kehtivale olukorrale tuleb reeglitest kinni pidada ka kurgikasvatajatel ja lähikontaktidest ostjatega pigem hoiduda.

Kaup vajab siiski müümist. Siinkohal tuli mängu pakiautomaaditeenus ja nii saab aiandi omaniku Kuido Paimla selgitusel tellida järvamaise köögivilja lähimasse DPD või Itella Smartposti pakiautomaati. Sel juhul lisandub köögiviljadele pakiautomaadi tasu.

Vastavalt kokkuleppele on Paimla valmis toimetama tellimused ka Türile, Paidesse, Võhmasse ja Kolga-Jaani. Esimesed kurgipartiid on sel moel teel põhimõtteliselt igasse Eesti nurka. «Tellimusi on tulnud Tallinnast, Pärnust, Saaremaalt, Kiviõlist,» täpsustas ta.

Suurematesse kauplustesse tuleb Paimlal kaup siiski endal kohale viia. Järvamaal on Eistvere aiandi toodangut juba osta Paide Maksimarketist. Hinnad on üsna ühte klassi Luunja kurkidega: lühikese kurgi kilogramm maksab kuus ja pika kurgi kilogramm neli eurot.

Pettuma peavad need, kes on harjunud Eistveres kasvanud värsket kurki Paide turult ostma. «Turg on praegu ju suletud, seega me seal müüa ei saa,» põhjendas Paimla.

Talv oli tänavu küll suhteliselt soe, aga Paimla hinnangul see kurkide kasvu pigem hästi ei mõjunud. «Soe küll, aga päikest ju polnud ja kiiremini saak valmis ei saanud. Taimedel on ikka päikest vaja kasvamiseks,» lausus ta.

Lisaks aitab päike kaasa kasvuhoonete kütmisele. Seega kasvatas sombune ja lumevaene talveilm köögiviljakasvata­jate kütusekulu. Aastaid kasvatab Eistvere aiand kurgitaimi ise, kuigi võimalus oleks osta ettekasvatatud taimi ka Poolast. Seda teed Paimla läinud ei ole, sest kvaliteet on talle oluline.

Milliseks kujuneb müügihooaeg praeguses majandusele ülimalt keerulises eriolukorras, seda Paimla ennustama ei kippunud. «Ei oska praegu veel midagi öelda, vaatame, milliseks olukord kujuneb,» sõnas ta.