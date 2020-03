Paides avas uksed uus aia- ja metsatehnika kauplus

Mehka Eesti OÜ juhatuse liige Paap Raid ütles, et nad ei tahtnud kaupluse avamist edasi lükata, sest ega inimestel kannata ju ka kevadisi aia- ja ehitustöid edasi lükata. «Avamispidustusi me küll ei teinud, kuid piduliku sündmuse puhul jagub ostjatele väikseid üllatusi siiski,» sõnas ta.

Esimene päev oli Raidi tähelepanekut mööda üsna rahva­rohke, kui seda praegu üldse öelda saab. «Ruumi poes õnneks on ja inimesi oli parasjagu nii, et keegi üksteisele kuklasse ei hinganud,» ütles ta. «Rahulikust sisseelamisest, nagu omakeskis enne avamist arvasime olukorra kujunevat, oli aga asi kaugel.»

Raid märkis, et juba esimestel tundidel tundsid inimesed huvi saekettide, juhtplaatide, mootorsaagide, muruniidukite ja ATVde vastu. «Nii mõnelgi juhul päädis uudistamine ka ostuga,» märkis ta.

Seega tundis Raid, et kauplus on Paides igal juhul oodatud. «Sellele me muidugi ka lootsime, et tühi koht, mis Timeksist maha jäi, vajab täitmist. Asukoht oli ses suhtes ju soodne, inimesed on harjunud siin käima aia- ja metsatehnikat ostmas,» selgitas ta.

Raid täpsustas, et Mehka Eesti OÜ ei ostnud mitte ära Timeks-Topi kui firmat, vaid neile kuuluva kinnistu ja hooned, mis sobivad hästi ettevõtte tegevusvaldkonnaga. «Kuna hoone pärineb aastast 1962, siis vajas see põhjalikku remonti,» lausus ta. «Vanast majast jäid püsti seinad ja katus. Nelja kuuga on täies mahus uuendatud põrandad, küttesüsteem, ventilatsioon, sisustus ja fassaad.»

Raidi ütlust mööda investeeris ettevõte Paide kauplusse ja hooldustöökotta ligi pool miljonit eurot. «Me poleks seda teinud, kui ei usuks siinsete inimeste tehnikahuvisse,» lisas ta.

Mehkal on kauplus Tallinna ja Tartu kõrval ka Valgas, Võrus ja Otepääl, mis on neile selgelt ära näidanud, et ka väikestes kohtades on elu ja äritegevust.

Raid kinnitas, et teistes väiksemates linnades läheb müük hästi. Küllap läheb Paides veel pareminigi, sest logistiliselt on Paide Tallinna ja Tartu vahelisel tuiksoonel, mis tuleb kasuks nii kaupade tarnimisele kui ka ostjaskonna tekkele.

Paide kaupluses sai esialgu tööd kolm inimest, kes on Raidi ütlust mööda sellel alal uued. «Esialgu on neid toetamas ja õpetamas meie Tartu ja Tallinna kaupluse töötajad. Hiljem tuleb tõenäoliselt mõni inimene juurde palgata,» märkis ta.

Kuna Mehka Eesti pakub müüdud kaupadele ka hooldust, remonti, varuosi, siis seab ettevõte Paides sisse tänapäevase töökoja. «See on elementaarne, et inimene teab meilt ostetud kauba puhul, et võib oma muredega alati tagasi pöörduda,» Paap Raid.

Tuntuimatest tootemarkidest müüb kauplus Husqvarna, Stihli, Stiga, Toro ja John Deere´i aia- ja metsatehnikat. Järvalastele uudseim kaup on ehk CF Moto neljarattalised mootorrattad (ATV) ja Iron Balticu ATVde lisavarustus. Paadiomanikke peaksid rõõmustama Honda päramootorid, ehitusmehi Makita ehitustehnika ja noori tehnikahuvilisi YCF mototehnika. «Vastutustundliku kauplusena pakume toodetele ka lisatarvikuid ja varuosi,» lisas Raid.

KOMMENTAAR

Rein Säinas

aia- ja metsatehnika kasutaja

Usun, et Mehka kaupluse avamine on hea uudis. Kui ühes poes pole soovitud kaupa või varuosa, siis on ehk teises. Kui ühes töökojas on remondijärjekorrad pikad, saab ehk teises kiiremini jutule. See kõik räägib vaid ostjate kasuks.

Tootemarkidest järeldan, et pakutakse tuntud ja hea kvaliteediga tootjate kaupa. Olen Stihli kasutaja ja astun kindlasti esimesel võimalusel uuest poest läbi.