Lapsed söövad koolilõunat kodus

Paide abilinnapea Anneli Tumanski rõhutas, et kuigi kooli­toitu on võimalus saada kõigil linna koolide lastel, ei väljasta toiduvalmistaja lõunat kellelgi enne, kui laps on nimekirja kantud ja teave kokkadele edastatud.

Tumanski selgitas, et abivajajatel tuleb toidusoovist teavitada kooli kas direktori, klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi kaudu, kellel on ka parem ülevaade õpilaste koolitoidu vajadusest. «Esmane eesmärk on aidata lõunasöö­giga lapsi, kelle pered kannatavad puudust või kelle vanemad on päeval tööl,» märkis ta.

Toitu valmistab PAIde lasteaia Tallinna tänava maja. Esime­sena andsid koolilõunat vajavatest lastest teada Paide Hammerbecki ja Roosna-Alliku põhikool. Teisi­päeval sai sellisel viisi kõhu täis kaheksa peret Paidest. «Eilse seisuga oli toidusaajaid juba 15 ja see arv suureneb iga päevaga,» ennustas Tumanski.

Tumanski lisas, et koos linna sotsiaalosakonnaga on kolmapäevast korraldatud koolitoidu laialivedu. «Aadressid on ju meil olemas, kõik, kes soovivad, saavad termokarbiga koolilõuna koduuksel kätte. Eile veel tulid paljud ise toidule järele, sest info kojuveost polnud levinud,» selgitas ta. «Kahele perele viisin üleeile ise toidu koju, Roosna-Alliku perede juurde sõitis sotsiaalosakonna autojuht.»

Tumanski kinnitusel on toidujagamine laabunud. «Kokk on magustoidu ja soolase roa pakkinud termokarpidesse ja väljastamine kulges ladusalt ka neile, kes ise järel käisid,» ütles ta.