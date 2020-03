Kevad lükkub tänavu sügisesse

Et Türi tulbipäevad olnuks tänavu kümnendat korda, oli Marrandil plaan korraldada need veidi uhkemalt ja ühtlasi teha kummardus tulbimaale Hollandile. Sestap said päevad tänavu uhke nimegi – «Tulpomaania – 10 aastat tulbipäevi kevadpealinnas». «Kui selle välja mõtlesin, siis ikka positiivses mõttes, et vaat mis on ära tehtud ja kui olulised on tulbid Hollandile! Ei osanud uneski aimata, et kujuneb krahhiks, nagu on selle sõnade kombinatsiooni tegelik tähendus. Sellist globaalset majanduskriisi ma igal juhul silmas ei pidanud,» selgitas ta.

Mis saab tuleva aasta tulbipäevadest, seda ei osanud Marrandi veel öelda. «Praegu ei oska isegi nädala kaupa ette planeerida oma tegevusi, ei hakka ka aastat ette ennustama. Olemegi kõik olukorras, kus tuleb elada päev korraga,» lausus ta.

Kui tulbipäevad ka ära jäid, siis ei tähenda see Reelika Marrandile käed rüpes istumist. Talle kuuluva Elise Aia kasvuhoones on kibekiired tööpäevad, sest türilastel on aiahooaeg kohe-kohe algamas. «Talvel tellitud beebitaimed on enamikus kohale jõudnud ja nüüd vaja kõik potti panna. Kasvatame neid hoole, armastuse ja suure lootusega, et kui aeg käes suvelilled õue istutada, siis on ikka tahtjaid ka,» selgitas ta.

Marrandi lisas, et püsililledega on lihtsam: nende müügiaeg on pikem ja need võivad jääda meile mitmeks hooajaks. «Eriolukorra tõttu oleme varasemast rohkem külvanud tomati-, kurgi-, kõrvitsa- ja paprikataimi,» märkis ta.