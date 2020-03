Osa eestlasi soojalt maalt koju ei kipu

Veel üksikud lennuliinid toovad eestlasi koju, kuid sedagi ilmselt loetud päevad. Järgmine võimalus avaneb siis, kui inimkond on koroonaviirusest võitu saanud. Vastus küsimusele «Millal see juhtub?» on miljonimängu auhinda väärt. Osa välismaal viibivaid järvalasi ei pea ennast lõksus olevaks ja on valinud vabatahtliku paigalejäämise. Üks Tenerifel mitmendat aastat talvituva abielupaari meespool ütles eelmisel nädalal, päev enne viimast Tenerifelt Eestisse startinud lendu, et nemad jäävad saarele ega näe vahet, kus olla. Mees ei soovinud oma nime lehes avaldada ega rohkemat kommenteerida.

Miks mitte parema kliima ja odavamate hindadega maale maapakku jääda, kui rahakott võimaldab, kodus midagi pakilist ei oota ja töö tegemiseks pole oluline, millises maailma nurgas arvuti sisse lülitada?

Eemalt paistab hüsteeria Eestis suur

Prääma mõisa lähistel asuva Paide puhkekeskuse omanik Andres Vink on Tais talvituvate eestlaste kogukonna eestvedaja, kes naaseb viimastel aastatel Eestisse vaid suviti. Ta kinnitas, et püsib praegu Tais ja Eestisse ei tule.

Kas Eesti välisministeeriumi üleskutse kiirest kodumaale tulla oli üldse kaalumist väärt? «Mitte mingil juhul! Esiteks on siin Phuketil nii ilus ja rahulik ning ilm ülimõnus. Rannad, meri, saared. Inimesed on õnnelikud. Mingit paanikat ei ole kuskil. See, mida loen ajakirjandusest ja mis Eestis ning Euroopas toimub, tundub selle kõrval üsna jube,» lausus Vink.

Andres Vink veedab suurema osa aastast Tais. FOTO: Erakogu

Eelmisel nädalal oli Vingi teada Tais eestlasi alla saja, kuid neist üle poole üritas või proovib veel Eestisse või Soome tagasi lennata. Soome on lubanud otselennud käigus hoida kuu lõpuni.

Samas mõned eestlased ujuvad ka vastuvoolu ja on Eestist viimasel hetkel Taisse tulnud. Vingi ennustusel jääb Phuketile koroonaviiruse aegu üle elama 30–60 eeslast. Ka hakkab Phuketil silma palju venelasi.

«Olen aktiivses suhtluses umbes 20 eestlasega. Paljud jäävad siia vähemalt selleks ajaks, kui normaalselt lennud taastuvad ning paanika Eestis ja Soomes on möödas. Paljud lihtsalt peavad koju lendama, sest neil on Eestis või Soomes töö, koer, maja, lapsed või muu oluline põhjus,» selgitas Vink. «Loodetavasti nad saavad veel läbi, sest praegu püsib Soome eestlastele transiidikoridorina lahti. Muud kojupääsuvõimalused on läinud järjest kinni. Muidu ütlesid kõik nagu ühest suust, et jääks igal juhul siia.»

Kohalike ja turistide rahulikkus ei tähenda Vingi ütlust mööda ükskõiksust viirusohu suhtes. «Kätepesu ja desinfitseerimist on igal sammul. Igal pool mõõdetakse temperatuuri, olgu kaubanduskeskustes, lennujaamades, sadamates. Pea kõikides kohtades on desovahendid, sest siin on aru saadud, et põhiliselt levib viirus läbi kätekontakti,» lausus ta.