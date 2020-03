Ilutegijate klientuur on eriolukorra tõttu kokku kuivanud

Paide Nofretete administraator Heli Troost ütles teisipäeval, et ilusalong on eriolukorra tõttu avatud ainult kolm päeva nädalas ja teeb vaid kõige hädalisemaid töid.

Troost töötab valdavalt kodukontoris. Rohkematel päeval polevat tema ütlust mööda mõtet salongi lahti hoida, sest enamik inimesi on ajad tühistanud ega kipu praegusel äreval ajal salongi tulema. Seetõttu koondatakse järgmisel nädalal kõik tööd ilmselt ühele päevale.

Teisipäeva õhtul tuli valitsuselt teade, et alates 27. märtsist jäävad kaubanduskeskustes avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused. Kolmapäeval ei osanud Paide Nofretete omanik Kaspar Sadrak veel öelda, kas see piirang puudutab ka nende ilusalongi.

Salong hoiab uksed lahti piiratud ajal

Inimesed on Troosti ütlust mööda olnud mõistvad. On olnud ka ausaid inimesi, kes on helistanud ja küsinud, kas neil maksab ilusalongi tulla, kui nad on hiljuti välismaalt naasnud. Neil on siiski palutud koju jääda. Kui keegi peaks haigena kohale ilmuma, saadetakse ta kindlasti tagasi. Troost lisas, et peale koroonaviiruse on praegu ka muid haigusi liikvel.

Praegu plaanib Paide Nofretete ilusalong uksi lahti hoida veel piiratud ajal. Troost sõnas, et on suhelnud ka teiste Paide juuksuritega ja paljud neist on tööst loobunud. See on tekitanud olukorra, kus inimestel on väga raske juuksurisse pääseda. Troost märkis, et juuksuri juurde tulla tahtjate hulgas on rohkem mehi.

Troosti meelest on salongi sulgemine kahe otsaga asi. Ühest küljest on kliente teenindada riskantne, teisalt tahavad arved maksmist. Sama on öelnud ka paljud FIE-dena töötavad juuksurid. Olukord on keeruline.

Juuksurite ühendus on Troosti teada teinud valitsusele pöördumise, et kõigile juuksuritele tuleks anda käsk koju jääda. Selline otsus annaks juuksuritele kindluse, et neil on lootust töötukassast hüvitist saada. Samas märkis Troost, et praeguseks on iluteenindajate kahjud juba nii suured, et nad saavad ilmselt toetust vaatamata sellele, et riiklikult pole keegi neil tööd ära keelanud.

Kuigi iluteenuste osutajad on olnud alati hügieeniga väga hoolikad, on nad praegu Troosti kinnitusel eriti ettevaatlikud. Desovahendiga käiakse peale töövahendite üle ka näiteks kaardimakseterminali nupud ja arvuti klaviatuur.

Troost ütles, et jõudis enne suurt paanikat tellida veel teatud hulga desovahendeid, kuid praegu on neid üsna keeruline kuskilt hankida. Kui desovahendid otsa lõppevad, ei saa ka tööd edasi teha. «Tuleb see raske aeg kuidagi üle elada. Mida rohkem inimesed kodus on, seda rutem sellest kriisist üle saame,» ütles Troost.