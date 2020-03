Psüühikahäiretega inimeste kodu valmib sügiseks

Mündi tänava elanikke on vaimse erivajadusega inimeste kodu kerkimine nende naab­russe ärevaks teinud. Suvel kirjutas Järva Teataja, et kohalikud kogusid maja vastu üle 70 allkirja, sest pelgavad, et selle asukad võivad olla ohtlikud ja nendega tekib kindlasti probleeme.

Sellele vaatamata kinnitas Paide linnavalitsus projekteerimistingimused ja nüüd maja seinad juba kerkivad.

ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe sõnas, et kohalike eelarvamused on olnud sage probleem ka mujal Eestis erivajadusega inimestele mõeldud kodusid rajades. Aga kui elanikud on sisse kolinud ja kohalikud neid tundma õppinud, siis on tihti selgunud, et hirmud polnud põhjendatud.

Pärgmäe tõi näite, et Pärnusse ehitati tugevale vastuseisule vaatamata erivajadusega inimeste kodu ühe korterealmu kõrvale. Aasta hiljem ütles korteriühistu liige, et probleeme pole ning uued naabrid on toredad ja vaiksed.

Psüühiline haigus võib tabada kõiki

Samamoodi läks Kuressaares, kus kergema erivajadusega inimesed elavad Ruubi Kodus kogukonna keskel. Neile käib tegevusjuhendaja abiks ainult päevasel ajal. Sealsed kohalikud olid alguses samuti ärevil, kuid hirm kadus õige pea.

Oluline on teada, et Paide Kodusse asuvad elama psüühilise erivajaduse, mitte vaimupuu­dega inimesed. Pärgmäe märkis, et psüühiline haigus võib tabada meid kõiki. See tuleb elu jooksul ja keegi pole selle eest kaitstud.

Pärgmäe ütlust mööda pole inimestel tavaliselt kujutluspilti sellest, mida psüühilise erivajadusega inimesed endast kujutavad. Enamasti kerkib ette pilt vaimupuudega inimestest, kes astuvad tänaval ligi ja küsivad, mis värvi sokid sul jalas on. Teise äärmusena arvatakse, et need on agressiivsed hullud või täiesti apaatsed inimesed.

Pärgmäe selgitusel võib nende nii-öelda tüüpklient olla näiteks veidi üle 40 aasta vanune ini­mene, kellel on juba aastakümneid tagasi pärast mõnda stressi­rikast eluperioodi diagnoositud skisofreenia. Ravimeid võttes on selline inimene võimeline endaga toime tulema, kuid vajab kõrvalist toetust: kedagi, kes tuletaks meelde ravimite võtmist ja aitaks päevakava koostada.

Kui lähedasi iga päev kõrval pole, siis ongi sellisele inimesele kõige parem elada psüühiliste erivajadusega inimestele mõeldud kodus.

Paide Kodusse tuleb 24 tööealist inimest. Pärgmäe sõnas, et nad teavad nende inimeste nimesid ja tausta ning kõigile on koostatud põhjalik ohumärkide plaan. See tähendab, et kui tegevusjuhendajad märkavad inimeste juures mingeid muutusi, antakse talle abi. «Nad on ohutud ja tavalised inimesed, kellel on lihtsalt natuke abi vaja,» lisas ta.

Pärgmäe selgitas, et erivajadusega inimeste suurtest erihooldekodudest väiksematesse majadesse kolimise üks eesmärk on, et inimesed saaksid elada kodukohale võimalikult lähedal. Kui nõukogude ajal paigutati niisugused inimesed mitmesaja kaupa kuskile kõrvalisse kohta, siis tänapäeval pole see enam mõeldav.