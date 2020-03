Sotsiaaltöötajad toovad abivajajatele nii toitu kui ka uudiseid

Peale selle mure, kuidas ja kes tooks poest toitu ja apteegist ravimeid ning kas nad ei või asjade üleandmisel nakatuda, tunnevad eakad Raapi teada muret ka selle pärast, et eriolukorda on altid ära kasutama petturid. «Muidugi muretsevad nad, kuidas olla kindel, et aitama tuleb just sotsiaaltöötaja, mitte mõni pettur. Püüame siis selgitada, et kui eakas meie poole pöördub, siis lepime kokku aja, mil sotsiaaltöötaja poodi läheb, ning sotsiaaltöötaja helistab alati maja ees olles ette, et on nüüd kohal,» selgitas ta.

Sotsiaaltöötajate kasutuses olevaid kaitsevahendeid peaks Raapi hinnangul jaguma paariks nädalaks. «Kindlasti oleneb see ka sellest, kui palju lisandub iga päev uusi kliente, kellele on vaja abi koju toimetada,» lisas ta.

Paide linnavalitsuse sotsiaalhooldaja Ene Pärn ütles, et teenindab päevas keskmiselt nelja või viit eakat. Varem käis ta koos memmede-taatidega sageli poes ja apteegis ning viis neid arsti juurde, kuid nüüd liigub üksinda. «Ostan neile soovitud toidu ja ravimid ning arsti juurde ei saa praegu niikuinii minna. Perearstid nõustavad patsiente praegu põhiliselt telefoni teel,» selgitas ta.

Peale põhitegevuste toob Pärn mõnele eakale küttepuud tuppa ja neljapäeval valmistas ta ühele ka toitu. «Toiduvalmistamisel on kontakti muidugi raske vältida, kuid kaitsen ennast avalikes kohtades isikukaitsevahenditega ning desinfitseerin ja pesen kõik koju viidud tooted. Mõistagi desinfitseerin enne söögitegemist ka oma käsi hoolega,» lausus ta.

Pärn märkis, et praegusel ajal on töö eriti raske, sest iga liigutus ja samm tuleb läbi mõelda. Hetkekski ei saa unustada, et töötada tuleb kõige suurema riskirühma esindajatega ning nende nakatamisest peab igal võimalikul moel hoiduma.

Majapidamistöid teevad kaitseliitlased

Türi vallas on abivajajaid saja ringis ja sotsiaaltöötajaid üheksa. Iga päev külastavad nad inimesi, kes olid abistatavate hulgas juba enne, ent nädalatega on nimekiri pikenenud. Eriolukorra ajal on ära jäänud valla pakutav sõiduvõimalus neile, kes käisid ise arsti juures või kaupluses. Ka neile viiakse nüüd vajalik kraam koju kätte.

Vallavanem Pipi-Liis Siemanni ütlust mööda on sotsiaalhooldajad enamasti keskealised naised ja mõnigi kuulub riskirühma. «Kuna abivajajate hulk on suurenenud ja aega kulub nii apteegis kui ka kaupluses senisest rohkem, oleme sotsiaalhooldajate koormuse reguleerimiseks ajutiselt katkestanud kliendi kodus majapidamistööde tege­mise,» lausus ta.

Siin tulid vallavalitsusele appi Kaitseliidu vabatahtlikud, kes võtsid enda peale näiteks küttepuude lõhkumise ja tassimise.