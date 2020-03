Noored peavad koduõpet mugavaks lahenduseks

Anne, kelle laps õpib Koigi kooli kuuendas klassis, on koduõppega rahul. Ta ütles, et kõik sujub: õpetajad on alati kättesaadavad ja vastavad kõigile küsimustele. Anne märkis, et kindlasti kergendab nende kodus kaugõpet see, et koolilapsi on ainult üks.

Koolitöid Anne meelest liiga palju ei anta. Enamikuga neist saab laps hakkama, tema kogu aeg kõrval olema ei pea. «Vene keelt õpime koos perega, sest kui inglise keelt kuuleb igalt poolt, siis vene keelt mitte,» lisas ta.

Eelmise nädala lõpus alustas ka Paide muusikakool kaugõpet, nii et nüüd saab laps solfedžot ja muusikaajalugu õppida interneti vahendusel ning klaveritunnid käivad telefonitsi. Anne lisas, et ka JJ-Street tantsukooli tunnid toimuvad video teel.

Kuna Anne pere elab maakohas, siis pole neil õues liikumisega mingeid piiranguid. Sõpradega suhtleb laps sotsiaalmeedia kaudu ning et ka Anne vanemad lapsed on oma peredega maale tulnud, siis jagub üheskoos tegevust terveks päevaks.

Anne tänab kõiki õpetajaid ja juhendajaid.

Paar suurema pere vanemat ütlesid Järva Teatajale, et ainus murekoht on see, et kõigil lastel pole oma arvutit. Kui kolm-neli last peavad ühe arvuti taga õpitud saama, võib see aeg-ajalt probleeme valmistada.

Lõpuklassid on ärevil

Paide gümnaasiumi XII klassi õpilane Rauno Uusleer sõnas, et koduõppel olles ärkab ta kas kell 8.25 või 9.50 sõltuvalt sellest, mis kell esimene tund algab. Seejärel läheb ta arvuti taha, kus veedab umbes järgmised neli-viis tundi.

Tunni ülesanded on enamasti kirjas Stuudiumis. Tunnid on eriilmelised. Mõnes aines kohtub klassikollektiiv Microsoft Teami rakenduses, kus saab õpetajaga videokõnes olla. Nii on see näiteks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides.

Kui videotundides tuleb kogu aeg nii-öelda kohal olla, siis muidu on vabadust rohkem. Rauno tõi näite, et kui ta mõnes tunnis antud kirjaliku töö varem valmis saab, ei keela tal keegi järgmise tunni ülesannetega pihta hakata. Vabadus reguleerida, kuidas ja mis järjekorras midagi õppida, on suurem.

Tavalist õpiku lugemist ja töövihiku täitmist on pigem vähe. Sageli tuleb vaadata Youtube'ist videot või töötada veebiõpikuga. Kirjalikest töödest tuleb õpetajale pilt saata. Rauno lisas, et kuna kogu õppetöö käib niigi kodus, siis eraldi koduseid ülesandeid ei jäeta. Kui tunni ajal kõike valmis ei jõua, tuleb see lihtsalt hiljem lõpetada.

Mõnikord teeb koduõppe raskeks see, kui ühe aine õpetaja on väga palju ülesandeid andnud. Rauno lisas, et ka matemaatikast aru saada on vahepeal keeruline, kuid õnneks saab matemaatikaõpetaja õpilastega videokõnes olla ning neile oma vihikust näidata, kuidas ta midagi teeb. Siiski võib sellisel viisil õppimine mõnikord kauem aega võtta.