«Privet, gorod Narva!»

Ainult bussijuhist oli kahju. Katsu sa kaks tundi tõusvasse päikesesse sõites rooli keerata! See on sama, mis ilma kaitseprillideta keevitust vaadata.

Minule, kodukontorit pidanud ajakirjanikust kaitseliitlasele, oli see just parajal hetkel avanenud võimalus nelja seina vähelt välja pääseda. Olen kindel, et veel mõni nädal samal viisil diivanil poollebavas asendis tööd murdes oleksin saanud lamatised.

Praegu on kõrgveeaeg ja veehoidla avatud lüüsid on enamasti tolmava Narva kose ellu äratanud. Parim vaade pahisevale kosele ja kärestikust alla hüppavale veetulvale avanes Kreenholmi saarelt. Kuiva jalaga sealt praegu üle jõe ei saa.

Koos piirivalvuriga astusime korduvalt mõne õngemehe juurde, et küsida, kuidas näkkab ja kas saaki on. «Jõgi on suur, aga kala vähe,» kurtis üks kalavinskitega kubemeni jõkke roninud keskealine mees. Ei pea vist mainimagi, et eesti keeles pole seal rääkida kellegagi.