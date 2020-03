Paidelane treenib Aafrika kõrgliigaklubi meeskonda

Nõrgemate mängijatega pead litsalt ise lõdvemalt võtma, muidu jooksed kinni. Samuti loeb konkurents. Kui mängijatel on kohapeal konkurentsi, siis töötavad nad rohkem. Eesti jalg­palli suurim probleem ongi (noor)mängijate tasemevahe võistkonnas ja see loob mugavustsooni.

Nõuan mängijatelt ja iseendalt palju tööd. Minu suurim eeskuju on olnud Hollandi jalgpall. Mulle meeldib palli valdav ja ründav stiil. Hollandi publik pole kunagi võiduga rahul, kui mäng pole ilus. Eks palju sõltu ka mängijate tasemest.

Profivutis tuleb olla pragmaatiline, seda olen suuteline ka olema.

Rwanda pakkumine

Juba eelmisel aastal tundsin, et noortetreenerina hakkab mul ring täis saama. Enam ei jaksanud. Tegin aasta veel, sest mitu suurt koolitust oli parasjagu pooleli.

Samas hakkasin vaikselt ringi vaatama – tahtsin meestejalgpalli. Suhtlesin mitme klubiga ja teadsin, et küll lõpuks midagi tuleb. Tuli Rwanda. Kõik ikka isiklike tutvuste kaudu.

Hüppega meeste profijalg­palli on nii, et jalgpall on jalgpall. Pead lihtsalt ise kohanema. Kui saad mängust aru ja suudad mängijaid paremaks teha, siis pole seal rasket midagi. Mängijad peavad uskuma, et teeme õiget asja.

Rwanda muljed

Seni on olnud hästi positiivne kogemus. Inimesed on sõbralikud.

Siin on suurim probleem see, et kõik asjad juhtuvad viimasel hetkel. Tihti ei mõelda järgmist käiku ette. Võitlen iga päev absurdsete probleemidega. Euroopalikku distsipliini siin ei eksisteeri, pead suutma kohaneda, samas õpetama inimesi, kellega koos töötad, mõtlema samamoodi kui sina.

Eluolu on raske, inimestel on raha vähe. Elan pealinnast Kigalist 40 minuti autosõidu kaugusel. Samas linnas, kus elavad ka mängijad. Siin näeb ikka kohalikku elu.

Mulle meeldib nii, pealinnad on alati natuke teistmoodi. Siin saad aru, kui hea ja mugav elu on Euroopas. Ka Eestis. Ja väärtushinnangud muutuvad. Samas inimesed naeratavad rohkem kui Euroopas. Päike annab energiat.

Eurooplaste elus on stressi jube palju. Probleem on, kas Armani või Hugo Boss, sinine või valge. Siin on küsimus, kas täna saan süüa ja mida saan. Mängijad ja taustajõud on nüüd minuga juba rohkem harjunud. Proovin õpetada, mis tähendab professionaalne töötegemine ja detailideni planeerimine.

Jalgpallitreeneri igapäev

Tavaolukorras treenime korra või kaks päevas. Töönädalad on kuuepäevased.

Mul on abitreener, üldfüüsi­lise treener, väravavahtide treener, tiimi mänedžer ja arst. Mängijad elavad kahes suures majas Bugesera provintsis Nyamata linnas, kus meie võistkond asub.

Meil on täiskohaga kokk, kes mängijatele süüa teeb, bussijuht, kes sõidutab mängijad trenni ja koju. Lisaks inimene, kes tegeleb mängijate igapäevaasjadega.