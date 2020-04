Turismiaasta kokkuvõte näitab, kui kõrgelt nüüd kukkume

Piret Sihver ütles, et oleks seekordset ettekannet esitanud rõõmuga, sest nii häid arve ei näe Järvamaal enam tõenäoliselt aastaid. «Järvamaa turismile oli eelmine aasta üle aegade üks parimaid, seda näitavad aasta alguses kokku kogutud andmed,» lausus ta.

Sihver märkis, et huviväärsuste, teemaparkide ja aktiivse puhkuse pakkujate juures käis ligi 167 000 inimest. «Külastatavaimad paigad olid Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus, Ajakeskus Wittenstein, A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel, Kirna mõis ja teised maakonnas tuntud turismiettevõtted,» täpsustas ta.

Juba 2019. aasta suvel andsid majutajad Sihvrile tagasisidet, et neil on tulemas külastuste poolest hea aasta. Aasta lõpuks jõudiski ööbijate arv maakonnas 48 000 inimese kanti. Sel aastal avas uksed neli uut majutuskohta kokku 24 voodikohaga. Praegu on maakonnas üle 1100 voodikoha.