Öised droonilennud häirivad Ambla kandi elanikke

Kohalikke ajab ärevusse, et droon lendab ringi just öisel ajal ja inimeste majade kohal. Põhiliselt on seda lendamas nähtud Amblas, aga ka Ambla naabrusse jäävas Raka külas ja Käravete kandis. Kohalikud spekuleerivad, et droonilennutaja eesmärk võib olla vaadata, mis kellegi hoovis leidub, ja et ta võib olla varas. Ambla kogukonna Facebooki grupis on mõlgutatud mõtteid ka selle üle, kuidas salapärasest droonist lahti saada: välja on pakutud nii drooni sissehäkkimist kui ka moodsa õhumasina allatulistamist. Sellised viisid oleksid siiski ebaseaduslikud.