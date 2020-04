Tellijale

Paistevälja OÜ juhatuse liige Meelis Mändla ütles, et on taliviljaorase põldudele maiustama maanduvaid hanesid peletanud igat masti käepärast olnud paugutajate ja ka laseriga. Osaühingul on talivilja all ligi tuhat hektarit põllumaad.