Vahetusaasta Norras võttis koroonaviiruse tõttu hoopis teise pöörde

Mis olid su esimesed mõtted, kui selgus, et koroonaviirus on Eestisse ja Norrasse jõudnud?

Üritan ennast uudistega kogu aeg kursis hoida, kohati loen neid isegi liiga tihti ja kütan ennast üles, aga ma teadsin, et see on vaid päevade küsimus, millal koroona Eestisse ja Norra jõuab.