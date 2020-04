Tellijale

Ettevõtmise üks eestvedajaid, Gertrud Alatare, ütles, et algatus pole ju uus, sest suuremates linnades toimivad toidukulleri teenused ja e-poodides ostlemine juba mõnda aega. «Praegu oleks vahva katsetada millegi sellisega ka Järvamaal. Nii otsustasimegi sõpradega, et proovime toidu kojuveoteenust ellu äratada,» lausus ta.

Nüüd on ka kõigil Järvamaa inimestel võimalus endale kaup poest koju saada nii, et ise ei pea poodi minema. Alatare märkis, et sellist abi osutatakse omavalitsuste sotsiaalosakondadega koostöös küll eakatele, kuid poes käimist püüavad vältida ka paljud teised inimesed.