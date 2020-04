Omastamises kahtlustatav endine prügilajuht hakkab Väätsa prügilat arendama

Tellijale

Ettevõtte toonane juht Kristo Rossman vahistati ja prokuratuur andis teada, et kahtlustab lisaks Rossmanile sama ettevõtte arendusjuhti ja OÜ Koguja juhatajat selles, et nad on omastanud suures koguses Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte vara.