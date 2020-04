Tellijale

Romuringi korraldaja Meeme Juhkam ütles, et tema on võtnud vastu otsuse, et kui maikuu üritusi ära ei keelata, siis teevad nad romuringi 16. mail ära. Nagu plaanitud. «Olen ootaval seisukohal ja vaatan lähiaja arenguid,» sõnas ta eelmisel nädalal.