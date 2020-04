Tellijale

Melder täpsustas, et raha läheb torni fassaadi remondiks, esmalt tehakse korda kiriku peatrepp ja ennistatakse torni aknaid. Kogu torni fassaadi remont läheb tema andmetel maksma 80 000 eurot. Et praegu on olemas 23 000 eurot, käivad tööd etapiti. Melder lisas, et torni külgi saab korda teha ka ükshaaval. Tööd peaksid lahti minema juba mai alguses.