Politseinikud pööravad enim tähelepanu vahemaanõude täitmisele

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et kuigi üldpilt on Järvamaal rahulik ja ka telekommunikatsioonifirmade liikumisanalüüsi andmed näitavad, et maakonna inimesed on üsna korralikud kodus püsijad, tuleb siiski ette erandeid. «Mõni 2 + 2 reeglit eiranud noor on tõepoolest ka Järvamaal ettekirjutuse saanud,» sõnas ta.