Noorsootöötajad ootavad malevate tarvis luba

Tellijale

Järva valla noorsootöö spetsialist Triin Konrad ütles, et nemad on maleva ootel: projektid on esitatud ja malevlaste töötasu valla eelarvesse plaanitud. Samuti on neil valmidus malevat juulisse või augustisse lükata. Esialgsed ajad on kirjas Järva valla kodulehel.

Õpilasmalevasse kirjapanek on Järva vallas juba läbi ning üheksa rühma peale on tänavu seal 136 noort. Konrad sõnas, et malevlasi on rohkem kui eelmisel aastal, kuigi osavõtt oleks võinud olla aktiivsem. Tema teada loobusid paljud noored see­tõttu, et neil on juba muud tegevused ees: eriolukorra lõppedes algavad treeningulaagrid ja muud ringitegevused, mis seni on ootel püsinud. Kõik ootavad ju ühtviisi piirangute lõppu.