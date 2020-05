Eriolukord on kestnud üle kuu ja kestab kindlasti veel sama kaua või kauemgi. Oleme püsinud kodus, saanud hakkama kaugõppega, võtnud tänulikult vastu riigi ja omavalitsuste abi ning toetanud üksteist. Erilise tähelepanu all on olnud niinimetatud eesliiniametid: meditsiinitöötajad, korravalvurid, päästjad, toidupoodide ja ühistranspordi töötajad.