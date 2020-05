Metsarikka riigi rekordid

Statistika järgi on Eestis metsaga kaetud rohkem kui pool pindalast, seega on ta ka üks metsarikkamaid riike. Ja eestlasi võib metsarahvaks pidada küll. Ometi ei tähenda see elukohaga seotud nähtust, vaid iseloomustab pigem hingeseisundit: tõeliselt elab metsas kaduvväike osa eestimaalasi. Rohkem elatakse linnades.