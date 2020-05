Enamik abituriente soovib riigieksameid siiski teha

Türi ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ütles, et neil otsustas 45 abituriendist 44 eesti keele eksami kasuks. Laia matemaatika eksami tegijaid on 26 ja kitsa matemaatika eksami teeb 12 õpilast. Puusepa meelest on matemaatikaeksamist loobumise võimalus mõnele kindlasti kergendus.