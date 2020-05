Katse: kui puhtaks saavad juuksed tahke šampooniga

Keskkonnateadlikud inimesed teavad, et pead pestes tasub dušš vahepeal kinni keerata, et mitte asjatult vett kulutada. Palju vähem räägi­takse sellest, et keskkonnale teeb suure teene seegi, kui asendada plastpudelis pesuvahend tahke šampooniga. Järva Teataja proovis järele, kui hästi tahke šampoon juuksed puhtaks peseb.