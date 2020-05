Töötasuhüvitis tuleviku suhtes kindlust ei anna

Järvamaal on 10. mai seisuga 177 ettevõtet, kelle töötajatele on töötukassa määranud töötasuhüvitist. Sellest saab abi 1229 inimest, kellele makstakse brutotasuna välja üle 1,1 miljoni euro. Tööandjad ütlevad, et hüvitisest on abi, kuid ebakindlust tuleviku suhtes see ei vähenda.