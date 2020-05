Kultuuri saab suvel väikeste ampsudena

Türi valla igasuvises kultuurikalendris on kindel koht Kabala laulupeol. Tantsijad, lauljad ja pillimängijad kogunevad juuli viimasel laupäeval Kabala laulupäevale ja alates 1970. aastast pole see tava kordagi katkenud.

Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ütles Järva Teatajale, et vähemalt praegu on nad seisukohal, et traditsiooni ei murta ka käesoleval suvel. Vastavalt valitsuse kinnitatud korraldusele on alates 1. juulist lubatud välitingimustes korraldada üritusi ja kontserte kuni tuhande osalejaga.