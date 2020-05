Lasteaia remondi järg jõuab teisele korrusele

Paide linnavalitsuse majandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et Sookure lasteaia hoone remont on väldanud aastaid. Seda on jupphaaval tehtud ikka suvisel ajal, kui lapsi on lasteaias vähe ja neid on lihtsam saata asenduspinnale. «Tänavu jõuame töödega teisele korrusele. Plaan on välja vahetada põrandad, mõni siseuks, teha siseviimistlust, remontida ära spordisaal ja põrandavahetus on vältimatu ka keldrikorruse kunstiruumides,» selgitas ta.