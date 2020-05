Gurmeeroog jõuab toidulauale tagaaiastki

Kevadel ja varasuvel leiab meie metsadest mitut liiki kevadseeni. Kuigi neid on hilissuvistest ja sügisestest liikidest mitu korda vähem, on ka nende seas väga häid söögiseeni, mida tasub tunda. Kevadseente liikide väiksem arv on kasuks algajale seenelisele. Siiski tuleb ka kevadseente puhul olla ettevaatlik, sest mitu söödavat ja mürgist liiki on omavahel väga sarnased.