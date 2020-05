Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et kooli üle 300 õpilasest vaid kuus kadus kaugõppe ajal täiesti ära. «Kahega nendest õnnestus meil vanemate kaudu mingigi kontakt saada, kuid selgus, et nad pole suutnud oma lapsi õppima panna,» lausus ta.

Ülejäänud õpilastega on Kivisoo selgitusel tulnud tegeleda nii kooli sotsiaalpedagoogil, psühholoogil kui ka Paide linnavalitsuse lastekaitsespetsialistil. «Nüüd, kus kool on taas avatud, tuleb õpilastel kaotatud aeg tasa teha ja kõik võlgnevused kõrvaldada. Aga see ei lähe nii lihtsalt, sest koolis oleku aeg on piiratud ja õpetajad peavad ka teiste õpilastega tegelema,» lausus ta.