Linnameeskond saatis saarlased koju kaotusega

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles kohtumise eel, et kaotus Viljandile näitas, et arenguruumi on neil veel kõvasti. «Me ei näidanud oma taset ja seetõttu ei saavutanud tulemust,» lausus ta. «Saame nüüd teha vigade paranduse, kuid see ei ole lihtsate killast. Vastane on igas mängumomendis juurde pannud, nad on paremini organiseeritud ja nende füüsiline vorm avaldab muljet. Võidu nimel peame väga palju higistama ja tegema maksimaalse pingutuse.»