Tehismaastikule tuleb kunstlumi ja valgus

Laaneoksa ütlust mööda on mureks tõsiasi, et poole aastaga pole suudetud objektile voolu tuua. «Väidetavalt on probleem see, et tulevasse E-Piima alajaama pole trafosid tulnud ning selle taga seisab ka tehismaastikule voolu toomine,» selgitas ta. «Meie oleme aga töödega juba selles järgus, kus tuleks valgustus paigaldada ja seda proovida. Ilma elektrita pole see ju mõeldav.»