Kevad on kätte jõudnud siis, kui keegi postitab Facebooki esimese karulaugupesto pildi. Teadjamad taimetundjad ütlevad aga, et karulauku Järvamaal eriti ei kasvagi. Seda enam on põhjust järele proovida, kas ka teistest kevadtaimedest, et mitte öelda umbrohtudest, on võimalik toidulaule miskit söödavat meisterdada.