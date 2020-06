Arusaam tänavu lihtsamalt ülikooli pääsust on petlik

Keskkooli riigieksamid on tänavu koroonaviiruse tõttu tehtud vabatahtlikuks ja kooli lõpetada on seetõttu paljudel lihtsam. Nüüd on mõnel õpilasel tekkinud petlik arusaam, et tänavu on tavapärasest lihtsam pääseda ka ülikooli ja kui sügisel peaks olude sunnil uuesti kaugõpe tulema, siis on ka seal õppida märksa kergem.