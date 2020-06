JTÜ juhatuse esimees Tõnu Uibopuu selgitusel on ühistul kavas Järva-Jaani poe vana laohoonest loobuda, et kõik oleks ühes kohas koos. Nii ei peaks kaupa enam ühest majast teise tassima, mistõttu on töötajad vähem koormatud ja neil on mugavam.