Sajas sünnipäev ajas une pealt

Üleeile käis sünnipäevalast õnnitlemas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, kellele Randmäe näitas, et isegi presidendil oli tema sünnipäev meeles ja saatis Kadriorust kaardi. «President on meil tubli, lööb igas asjas kaasa,» kiidab naine, kes on peaaegu sama vana kui Eesti Vabariik.