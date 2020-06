Alumistest õppeastmetest on peale tulemas sedavõrd palju noori, et lähiaastatel võib lõpetanuid olla ka 20 ringis. «Praegu on vanemas astmes seis nukram, kuid uusi õppijaid oleme aastas üle 20 juurde võtnud ja enamik neist on endiselt koolis käimas,» selgitas ta.