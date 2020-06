Keeleinspektsioon süüdistab Järvamaa ettevõtet domeeni näppamises

Keeleinspektsioon on pöördunud Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) domeenivaidluste komisjoni poole seetõttu, et Järvamaa ettevõte on registreerinud domeeni keeleamet.ee, mille keeleinspektsioon tahtis pärast 1. augustil tulevat nimevahetust ise kasutusele võtta.