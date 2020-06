Oleme harjunud sellega, et suvi ja viirused ei kuulu kokku. Statistika näitab, et ülemiste hingamisteede viirushaigustega sattutakse perearsti juurde suvel umbes kümme korda vähem kui sügistalvel. Sel aastal tuli kevad koroonaviiruse tõttu teisiti ja ilmselt on tavapärasest erinev ka suvi. Me peame koroonaviirusega arvestama ka suvisel ajal. Ilmekas tõestus sellele on terviseameti igapäevane nakatumiste statistika, mis näitab, et viirus ei ole Eestist kadunud ning ootamatuid haiguspuhanguid võib ette tulla siin ja seal.