Põhjust selleks annab asjaolu, et maakonnas suuremaid jaanitulesid tänavu ei korraldata ning peoseltskondadel pole põhjust sõita ringi nii paljude autodega nagu tavapärastel aastatel. «Tundub, et sel korral tulevad jaanituled rohkem pereringis,» ütles Söörd. «Loodame, et koduaedadest seiklema ei minda ja pereringiski jäävad suuremad tülid olemata. Eelmistel aastatel oli ringisõitmist ikka väga palju.»