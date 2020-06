Kuigi kevadel olid õpilasmalevad koroonaviiruse tõttu küsimärgi all, on nüüd olukord taastunud ning noored saavad ka tänavu töösuve nautida ja raha teenida. Järvamaal on mitmes malevarühmas tegevus juba alanud ja kogu maakonna peale jätkub neis rakendust rohkem kui paari­sajale noorele.