Leiutiste joonistamise masin tõi väikemehele tunnustuse

Kolmeaastane Kermo Kleen Imaverest meisterdas ema ja tädi abiga leiutiste joonistamise masina. Seade koosneb mitmest alusele kinnitatud hammasrattast, mis pulga abil keerutades hakkavad kõik tööle ja suunavad markerit nii, et see joonistab paberile põneva leiutise projekti.

Kermo ema Eneli Vigor ütles, et mõte pärineb Kermolt, kuid teostus ja materjalide otsimine oli ikka täiskasvanute töö. «Kõige rohkem vaeva nägime materjalidega. Polnud sugugi lihtne leida sobivat pappi, eriti sellist, mis oleks sakiline ja paneks hammasrattad veerema,» selgitas ta.

Väike leiutaja Kermo Kleen tunneb ennast onu Andris Viksi kukil turvaliselt. FOTO: Lilli Tölp

Vigor lisas, et Kermo jälgis ja juhendas ning kinnitas, kas teostus sobib või mitte. Kokkuvõttes jäi kogu pere leiutisega rahule ning see tekitas ka pere teistes lastes ja lasteaia rühmakaaslastes palju põnevust.

Vigor ütles, et leiutamisega on kokku puutunud ka Kermo vanem vend Karmo (8 a) ja õde Eliise (6 a), sest Imavere lasteaed Mõmmi on ka eelmistel aastatel laste leiutisi kogunud ja Lottemaa konkursile saatnud ning sedakaudu neis loovat mõtlemist ikka ärksana hoidnud.

Vigor märkis, et võistlusele esitas oma leiutise ka Eliise, kuid tema tööd kümne finalisti sekka ei valitud. Et Kermot saatis edu, oli perele meeldiv üllatus. «Tahtsime teha lihtsalt midagi põnevat, mis lastele tegutsemislusti pakuks ja millega nad päriselt midagi teha saaksid,» lausus ta.

Eneli Vigori meelest on Kermo loomult vaikne nokitseja, kellele meeldib asju remontida ja kõikvõimalikke masinaid näppida. Kes teab, äkki saabki temast kunagi leidlik masinist või insener. «Igal juhul püüame oma lastele õpetada, et fantaasial tuleb lasta lennata ning leiutamine ja asjade väljamõtlemine on tore ajaviide,» ütles ta.

Päeva Lottemaal nautis kogu pere täiel rinnal, üksnes pereisa Kalle pidi tööl olema. Tema asemel läks Kermot toetama tema ristiisa ja onu Andris Viks.

Auhindade kätteandmise tseremoonial muutus Kermo küll veidi häbelikuks, kuid sellele vaatamata on perel nüüd võimalus nagu teistelgi võitjatel lennata SEB ja airBalticu toel Londonisse, Berliini või Kopenhaagenisse.

Auhindade üleandmisel muutus Kermo Kleen veidi kartlikuks nii suurest tähelepanust. FOTO: Lilli Tölp

Lottemaa tänavuse leiutusvõistluse võidutöö autor on 11aastane Emili Matjušenko Ida-Virumaalt. Tema täismõõdus ehitatud seadmest sai Lottemaa teemapargi püsieksponaat.

Emili Matjušenko leiutis «Päästa meie planeet» osutus nii vanemate kui ka laste lemmikuks kümne finalisti ja üle 130 laekunud töö seast.

Kui arvestada, et sel aastal oli pea iga teine töö seotud kliimamuutuse, keskkonnahoiu ja prügikoristusega, siis võttis Emili töö kokku konkursi põhisõnumi: lapsed tunnetavad looduses juhtuvat ja üritavad kaasa mõelda, kuidas olukorda parandada.

Teise koha sai Kermo Kleeni leiutiste joonistamise masin ja kolmanda koha nelja-aastase tallinlase Magnus Eriku vahvate unenägude lamp.

Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et tänavu saab Lottemaa endale juba kolmanda püsiatraktsiooni, mille idee autorid on lapsed. «Leiutamiskonkurss näitab meile, kuivõrd tabavalt tunnetavad lapsed meie ümber üles kerkinud probleeme ja väljendavad oma muret,» lausus ta.