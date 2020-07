Paljud valivad tänavu puhkuse autosuvilas

Aastaid matkabusside üürimise ja müügiga tegelenud Kindle OÜ juhatuse liige Karmo Aros ütles, et autosuvilate müük pole küll teinud hüpet üles, kuid see-eest üürimine hoogustus juba varakevadel. «Hooaeg algas varem kui tavaliselt. Kui meil märtsis pooled autosuvilad seisavad, siis üks nädalavahetus oli selline hetk, et polnud vaba autot, sest kõik olid sõidus,» lausus ta.

Arose meelest oli see midagi erakordset ja andis märku, et inimesed tahavad reisida ja autosuvila on selleks võimalus.