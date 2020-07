Reservohvitserid tunnustasid kaasteelist nimelise mõõgaga

Kapten Indrek Reismanni pälvis selle teenistuse eest riigiliputoimkonna juhina. «See oli väga liigutav,» ütles ta. «Esiteks on mõõk kui selline minu südames olulisel kohal nii relva kui reliikviana. Teiseks olen reservohvitseride kogus juhtinud 11 aastat liputoimkonda. See ei tähenda üksnes kohalolekut riigi tähtsamatel tseremoniaalsetel üritustel, vaid meeskonna komplekteerimist ja väljaõpetamist. Meil on tavaks, et meeskonna liikmed roteeruvad.»