Riigigümnaasiumi tuleb nüüdisaegne ja turvaline õpikeskkond

Paides Posti tänavas on kavas uus gümnaasium avada järgmisel sügisel. FOTO: Tiit Reinberg

Paide Posti tänavale rajatava riigigümnaasiumi radooniuuringusse süvenenud riigikogu liige Kalle Grünthal luges raportist välja, et maakonna tulevane haridustempel paikneb kõrge radooniriski piirkonnas, ja järeldas eelmise laupäeva Järva Teataja arvamusloos, et see kujutab tõsist ohtu gümnasistide tervisele.