Koguteose «Kilde Türi kihelkonna ja linna arengust» peatoimetajana märkis Kaarel Aluoja, et Türi piirkonna ajalugu on palju uuritud ja kirjasõnas talletatud, kuid endiselt on valdkondi ja teemasid, mis pakuvad põnevat uurimisainest, aga on seni käsitlemata. «Kaante vahel on mälestusi mitmelt inimeselt, kes on meie seast juba lahkunud, ja see teeb raamatu veelgi väärtuslikumaks,» lausus ta.